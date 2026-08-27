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İnegöl'de Mühürlü Boya İmalathanesinde Yangın

İnegöl'de Mühürlü Boya İmalathanesinde Yangın
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye tarafından yaklaşık 3 ay önce mühürlenen bir boya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında imalathane kullanılamaz hale gelirken, çevredeki 3 iş yeri hasar gördü ve bir minibüs yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 3 ay önce belediye tarafından mühürlenen boya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dronla görüntülenen yangında imalathane kullanılamaz hale gelirken, bitişikteki 3 iş yerinde hasar oluştu, bir minibüs yandı.

Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi 20'nci Sokak'taki duvar boyası üretimi yapılan imalathanede saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. İçeride bulunan boyaların alev almasıyla yangın, kısa sürede büyüyerek tüm imalathaneyi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına 8 araç ve 15 itfaiye eriyle müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.

Yangında boya imalathanesi kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı çevredeki 3 iş yerinde de hasar oluştu. İş yerinin önünde park halinde bulunan 06 S 9198 plakalı minibüs de yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıktığı iş yerinin yanındaki oto tamirhanesinde bulunan 'Kirli' isimli yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Alevlerin sardığı iş yeri dron ile görüntülendi.

Öte yandan, yangının çıktığı boya imalathanesinin yaklaşık 3 ay önce belediye ekiplerince faaliyetine son verilerek mühürlendiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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