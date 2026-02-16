Motosikletin otomobile çarptığı kaza kask kamerasında
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motosikletin dönüş yapan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kaza, sürücünün kask kamerası tarafından kaydedildi. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı.
BURSA'da motosikletin dönüş yapan otomobile çarptığı anlar, kask kamerasına yansıdı.
Kaza, 14 Şubat'ta Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde meydana geldi. Sola dönmek için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobile, motosiklet çarptı. O anlar kask kamerasına yansırken, devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. (DHA
-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel