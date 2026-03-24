Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada sürücü Murat Akdemiray (38) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Edebey Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Akdemiray yönetimindeki 16 BZY 232 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosikletten savrulan Akdemiray ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akdemiray'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Akdemiray'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

