Motosiklet sürücüsü, kazada hafif ticari aracın camından içeri girdi

Güncelleme:
Bursa-Yalova Otoyolu'nda saatte 113 kilometre hızla giden motosiklet, önünde duran hafif ticari araca çarptı. Motosiklet sürücüsü, kaza anında arka camdan içeri girdi. Sürücünün kolları kırıldı.

BURSA'da saatte 113 kilometre hızla giden motosiklet, önünde duran hafif ticari araca çarptı. Motosiklet sürücüsünün arka camdan içeri girdiği anlar, kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Bursa- Yalova Otoyolu'nda meydana geldi. Saatte 113 kilometre hızla giden motosiklet, önünde duran hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü, başını çarparak kırdığı aracın arka camından içeriye girdi. Belden yukarısı araç içinde kalan sürücünün kolları kırılırken, kaza kask kamerasına yansıdı.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
