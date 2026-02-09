Haberler

Motosiklet sürücüsü, kazada hafif ticari aracın camından içeri girdi

Motosiklet sürücüsü, kazada hafif ticari aracın camından içeri girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da saatte 113 km hızla giden bir motosiklet, önünde duran hafif ticari araca çarptı. Kask kamerasına yansıyan kazada motosiklet sürücüsü, aracın arka camından içeri girdi ve ciddi şekilde yaralandı.

BURSA'da saatte 113 kilometre hızla giden motosiklet, önünde duran hafif ticari araca çarptı. Motosiklet sürücüsünün arka camdan içeri girdiği anlar, kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Bursa-Yalova Otoyolu'nda meydana geldi. Saatte 113 kilometre hızla giden motosiklet, önünde duran hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü, başını çarparak kırdığı aracın arka camından içeriye girdi. Belden yukarısı araç içinde kalan sürücünün kolları kırılırken, kaza kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu

Türkiye'nin nüfusu geçen yıla göre arttı! İşte güncel rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muğla'da geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, sabah ölü bulundu

Geceyi kiralık teknede geçirdiler, uyandıklarında felaketi yaşadılar
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Telefon kavgası facia ile bitti! Yeğenini dövdü, ablasını bıçaklayıp balkondan atladı

Dayı dehşet saçtı! Bir telefon konuşması 3 kişiyi hastanelik etti
Muğla'da geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, sabah ölü bulundu

Geceyi kiralık teknede geçirdiler, uyandıklarında felaketi yaşadılar
Atletico Madrid'e büyük şok! Günler önce 5 attıkları takım bu kez acımadı

Günler önce 5 attıkları takım bu kez acımadı
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı

Brezilyalı oyuncu Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı