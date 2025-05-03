Bursa'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Bursa'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı
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Yenişehir ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Ali Kara hayatını kaybederken, arkasındaki 15 yaşındaki P.U. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü, arkasındaki kişi yaralandı.

Ali Kara yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle sürücünün kontrolünden çıktı.

Savrulan motosiklet önce bir araca, ardından bariyere çarptı. Sürücü ile arkasında bulunan P.U. (15) yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Kara, kurtarılamadı.

P.U'nun durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Nuran Bıçak - Güncel
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