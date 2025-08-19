Bursa'da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde motosikletin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Furkan T. (20) idaresindeki motosiklet, 75. Yıl Mahallesi Erdoğan Caddesi'nde park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Furkan T. ile arkasında yolcu olarak bulunan Emir K. ağır yaralandı.

20 YAŞINDAKİ FURKAN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Furkan T, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emir K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.