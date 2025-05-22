Bursa'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüsün otomobile çarpıp takla attığı kazada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza, kameraya yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi. Tekstil Sokak'tan gelen Fahrettin A. (31) yönetimindeki 16 Z 9027 plakalı minibüs, Havaalanı Caddesi'ne doğru giden Furkan D. (31) idaresindeki 34 ELB 037 plakalı otomobile yandan çarptı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen araçlardan minibüs takla attı. Kazada, 2 sürücü ile otomobildeki Mine D. (28) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Furkan D. ile eşi Mine D., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Furkan D. ve Fahrettin A.'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Her 2 aracın kullanılmaz hale geldiği kaza çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ İnegöl (Bursa),