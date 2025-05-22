Bursa'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Bursa'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüsün otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüsün otomobile çarpıp takla attığı kazada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza, kameraya yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi. Tekstil Sokak'tan gelen Fahrettin A. (31) yönetimindeki 16 Z 9027 plakalı minibüs, Havaalanı Caddesi'ne doğru giden Furkan D. (31) idaresindeki 34 ELB 037 plakalı otomobile yandan çarptı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen araçlardan minibüs takla attı. Kazada, 2 sürücü ile otomobildeki Mine D. (28) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Furkan D. ile eşi Mine D., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Furkan D. ve Fahrettin A.'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Her 2 aracın kullanılmaz hale geldiği kaza çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ İnegöl (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24

Piyasaların merakla beklediği yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım

İşte İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor

10 gündür manzara bu ama iki belediye de topu birbirine atıyor
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia

Belediye işçilerini kendi villasında çalıştıran başkan: Gitmezseniz...
Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet Emir'in hayatını kararttı

Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet'i yatağa bağımlı hale getirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek'ten 'Federasyon başkanı kupayı takdim etmeye gelecek mi?' sorusuna olay yanıt

"Federasyon başkanı kupayı vermeye gelecek mi?" sorusuna olay yanıt
Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı

Formda vücuduyla göz kamaştıran Ersoy, sırrını açıkladı
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytan bastı" diyerek kriz geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı
Mezuniyet kepini taktı, gözünü baroya dikti! Kim Kardashian'dan sürpriz hamle

Kim Kardashian şaşırttı! İşte yeni mesleği
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor

Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.