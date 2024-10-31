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Bursa'da 'Milli Mücadeleden Cumhuriyetin İlanına' Konulu Etkinlik Düzenlendi

Bursa'da 'Milli Mücadeleden Cumhuriyetin İlanına' Konulu Etkinlik Düzenlendi
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Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) iş birliğiyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Milli Mücadeleden Cumhuriyetin İlanına" konulu program düzenlendi.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) iş birliğiyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Milli Mücadeleden Cumhuriyetin İlanına" konulu program düzenlendi.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, BTÜ Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin ruhu ve Milli Mücadele yıllarından Türkiye Cumhuriyeti'ne giden süreç anlatıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan, Milli Mücadele döneminde yaşanan olayları örneklerle anlattığı sunum gerçekleştirdi.

Arslan, cumhuriyetin vatan, dalgalanan bayrak, bağımsızlık ve uğruna on binlerce verilmiş şehit demek olduğunu vurguladı.

Etkinliğe, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Cevdet Akaç, il müdür yardımcıları ve üniversite öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Güncel
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