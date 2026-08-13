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Bursa'da Mezarlık Yolları Yenileniyor

Bursa'da Mezarlık Yolları Yenileniyor
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hamitler, Hasköy ve Erdoğanköy mezarlıklarındaki yolları yenileyip genişletiyor. Hasköy'de çalışmalar tamamlandı, diğerlerinde sürüyor. Amaç, kabir ziyaretlerini konforlu ve güvenli hale getirmek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat ve güvenli gerçekleştirebilmesi amacıyla Hamitler, Hasköy ve Erdoğanköy mezarlıklarındaki yolları yeniliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelindeki yol yapım ve iyileştirme çalışmalarına mezarlık yolları da dahil edildi.

Hamitler Kent Mezarlığı'nda toplam 5 bin metre uzunluğundaki yollarda çift kat sathi kaplama çalışması yürütülüyor.

Mevcut durumda 5 metre genişliğindeki yollar, çalışmalar kapsamında 9 metreye, uygun noktalarda ise 12 metreye kadar genişletiliyor.

Çalışmalarla mezarlık içerisindeki araç ve yaya ulaşımının daha düzenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Hasköy'de çalışmalar tamamlandı

Hasköy Kent Mezarlığı'nda 2 bin 300 metre uzunluğundaki yollarda gerçekleştirilen sathi kaplama çalışması tamamlandı.

Erdoğanköy Mezarlığı'nda ise yol iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Yenileme ve iyileştirme çalışmalarıyla vatandaşların kabir ziyaretlerini daha konforlu ve güvenli şekilde gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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