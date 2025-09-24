Bursa'da Metro Peronunda Şaka Felakete Neden Oluyordu

BURSA'da metro bekledikleri sırada peronda şakalaşan 2 öğrencinin çarptığı Abdulkadir Kavaklıgil (60) raylara düştü. O sırada istasyona yaklaşan metronun zamanında fren yapmasıyla Kavaklıgil, olaydan yaralı olarak kurtuldu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Şehreküstü Metrosunda meydana geldi. Okul çıkışı metro istasyonuna gelen 2 öğrenci, tren bekledikleri sırada şakalaşmaya başladı. Öğrenciler peronda şakalaştıkları sırada yanlarından geçen Abdulkadir Kavaklıgil'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dengesini kaybeden Kavaklıgil, raylara düştü. İstasyona yaklaşan vatmanın metroyu zamanında durdurması Kavaklıgil, ezilmekten son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kavaklıgil, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.