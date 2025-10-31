Bursa'da Meme Kanseri Farkındalık Gecesi Düzenlendi
Bursa Kanser Derneği, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında 'Kahraman Kalpler Gecesi' etkinliği düzenledi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen gecede Ebru Hançer sahne aldı ve kanserli hastalar için sevilen parçalarını seslendirdi.
Bursa Kanser Derneği tarafından 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Kahraman Kalpler Gecesi" düzenledi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gecede Türk Halk Müziği sanatçısı Ebru Hançer sahne aldı.
Gecede Hançer sevilen eserlerini kanserli hastalar ve yakınları için seslendirdi.
Program sonunda Hançer ve orkestrası sanatseverler tarafından alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel