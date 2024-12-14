Bursa'da mahkemede açılan ateş sonucu ağır yaralanan Uzman Erbaş Nurettin Yaşar şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa Adalet Sarayı 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesindeki silahlı yaralama davası sürerken açılan ateş sonucu ağır yaralanan Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Milletimizin başı sağ olsun" ifadesiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bursa-Osmangazi ilçesi 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde, duruşma esnasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda mahkeme salonundaki devriye personelinden Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Erbaş Nurettin Yaşar ağır yaralanmıştı. Kahramanımız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef bugün şehit oldu. Çok üzgünüz."

Şehide Allah'tan rahmet, ailesine, Jandarma teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Yerlikaya, "Şehidimizin makamı ali olsun." açıklamasında bulundu.