Üye Girişi
Haberler
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
ABD, Suriye'de Heyet Tahrir Şam ile direkt temas kurdu
Bugüne kadar terörist diyorlardı! ABD, şimdi ayağına gitti
HTŞ lideri Colani: Suriye'deki tüm silahlı grupları dağıtacağız
Esad'ı gönderen ünlü lider açık açık söyledi: Hepsini dağıtacağız
Şam'daki komşuları Beşar Esad'ı anlattı
Şam'daki komşuları devrik liderin son saatlerini anlattı

Bursa'da mahkemede açılan ateş sonucu ağır yaralanan Uzman Erbaş Nurettin Yaşar şehit oldu

Bursa'da mahkemede açılan ateş sonucu ağır yaralanan Uzman Erbaş Nurettin Yaşar şehit oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa Adalet Sarayı 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesindeki silahlı yaralama davası sürerken açılan ateş sonucu ağır yaralanan Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa Adalet Sarayı 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesindeki silahlı yaralama davası sürerken açılan ateş sonucu ağır yaralanan Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Milletimizin başı sağ olsun" ifadesiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bursa-Osmangazi ilçesi 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde, duruşma esnasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda mahkeme salonundaki devriye personelinden Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Erbaş Nurettin Yaşar ağır yaralanmıştı. Kahramanımız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef bugün şehit oldu. Çok üzgünüz."

Şehide Allah'tan rahmet, ailesine, Jandarma teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Yerlikaya, "Şehidimizin makamı ali olsun." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
img

Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
img

Takımın yarısı Mourinho'yu şikayet etti
img

Süper Lig'e geri dönüyor! Ezeli rakip düğmeye bastı
Adliyedeki silahlı saldırıda yaralanan uzman çavuş şehit oldu
Adliyedeki silahlı saldırıda can kaybı arttı! Hastanede şehit oldu
Borç tartışmasında anne ve kardeşini öldürdü
Annesini boğarak, kardeşini silahla öldürdü
'Soğuktan öleceğim, yardım edin' diyen adam, ölü bulundu
"Soğuktan öleceğim" diye haykıran adam, bir gün sonra bu halde bulundu
Ünlü oyuncu Levent Ülgen, yeni dizisi için imaj değiştirdi
Ünlü oyuncunun son halini kimse tanıyamadı
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı! İşte karar

Son Dakika Haberleri

Tottenham Fulham Maçı Hangi Kanalda? Manchester Utd - Everton Maçı Yayın Bilgisi Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman? Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.