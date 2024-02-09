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Bursa'da maden ocağında göçük: Bir işçi hayatını kaybetti

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Bursa Harmancık'ta özel bir şirketin faaliyet gösterdiği krom maden ocağındaki göçük sonucunda Beytullah Çohadar (37) isimli işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde özel bir maden ocağında yaşanan göçükte Beytullah Çohadar (37) isimli işçiye arama çalışmaları sonucunda yaralı olarak ulaşıldı. Hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

TAVAN GÖÇTÜ, İŞÇİ ALTINDA KALDI

Özel bir şirketin faaliyet gösterdiği krom madeni ocağında göçük meydana geldi. İşçilerden Beytullah Çohadar (37), tavanın çökmesi sonucu göçük altında kaldı. Kurtarma ekipleri işçiye yaralı olarak ulaşırken hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk sahibi olan Çohadar'ın naaşı, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bursa'da maden ocağında göçük: Bir işçi hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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