Haberler

Bursa'da lodosun uçurduğu çatı parçası park halindeki araçta hasar oluşturdu

Bursa'da lodosun uçurduğu çatı parçası park halindeki araçta hasar oluşturdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde lodos nedeniyle apartmanın çatısından uçan parçalar, üzerine düştüğü araçta hasar oluştu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde lodos nedeniyle apartmanın çatısından uçan parçalar, üzerine düştüğü araçta hasar oluştu.

Süleymaniye Mahallesi Dürüst Sokak'ta 3 katlı apartmanın çatı kaplaması, lodosun etkisiyle yerinden koptu.

Savrulan parçalar, sokakta park halinde bulunan 09 AGT 163 plakalı otomobilin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın üzerine düşen parçaları kaldırdı.

Olayda araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA " / " + Kadir İnci -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum

Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Annesi ve kardeşine davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti

Canlı yayındaki davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti
14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an

Hastanede karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi