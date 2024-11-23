Bursa'da Lodos ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Bursa'da etkili olan lodosun ardından başlayan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Bazı iş yerleri ve evlerin bodrum katları su baskınlarıyla karşılaştı. Nilüfer ilçesinde yollar göle dönerken, Gemlik'te ise dalgalar taşkınlara neden oldu.
Bursa'da dün akşamdan bu yana devam eden lodosun ardından başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda rögarlar taştı, asfaltta su birikintileri oluştu. Yollardaki su birikintileri yüzünden sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarında su baskınları yaşandı.
Nilüfer ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde yollar adeta göle döndü.
Kuvvetli fırtına sebebiyle dalgaların metrelerce yükseldiği Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde taşkınlar yaşandı, Sahil Yolu'nda denizle kara birleşti.
Yollardaki su birikintileri, sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.