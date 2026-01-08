Haberler

KİLİSENİN DUVARI YIKILDI

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki 19. yüzyıla ait Hagios Apostoloi Kilisesi'nin duvarı lodos nedeniyle çökerken, Orhangazi'deki seralarda da ciddi zararlar meydana geldi. Rüzgarın hızı saatte 81,5 kilometreye kadar ulaştı.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Aydınpınar Mahallesi'nde bulunan, 19'uncu yüzyıla tarihlenen Hagios Apostoloi Kilisesi'nin duvarı, lodos nedeniyle çöktü. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bir araç zarar gördü.

SERALAR YIKILDI

Orhangazi ilçesi Örnekköy Mahallesi'ndeki seralar da lodos nedeniyle yıkıldı. Marul, yeşil soğan, pazı ve lahana gibi ürünlerde zarar oluştu. Diğer yandan kentte rüzgarın hızının saatte zaman zaman 81,5 kilometreye kadar çıktığı kaydedildi.

Haber-Kamera: Özgül Atabey Kazım BULUT/ORHANGAZİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
