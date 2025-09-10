Bursa'da Liseliler Fidan Dikti
Orhaneli ilçesinde gerçekleştirilen fidan dikme etkinliği, öğrencilere yangın söndürme helikopteri ve arazöz tanıtımı ile başladı. Etkinlik, orman yangınlarına karşı duyarlılık geliştirmek amacıyla düzenlendi.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde lise öğrencileriyle fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tayır'ın katıldığı program kapsamında, Orhaneli Anadolu Lisesi öğrencilerine yangın söndürme helikopteri ve arazöz tanıtıldı.
Programın devamında öğrencilerle fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Tayır, orman yangınlarına karşı öğrencilerde duyarlılık geliştirilmesi amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini bildirdi.