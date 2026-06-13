Bursa'da LGS heyecanı başladı

BURSA'da Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında düzenlenen sınava girecek adaylar aileleriyle birlikte okulların önüne akın etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'nci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS kapsamında düzenlenen sınav başladı. Bursa'da sınava girecek olan adaylar aileleriyle birlikte okullar önüne akın etti. Saat 09.30'da başlayan sınav için adaylar erken saatlerde sınav merkezleri aileleriyle birlikte geldi. Adaylar kadar velilerin de heyecanlı olduğu görülürken, sınav saati yaklaşırken trafik yoğunluğunun yaşandığı görüldü. çocuklarına destek olmak isteyen aileler, okulların etrafındaki parklarda ve kaldırımlarda sınavın bitiş saatini beklemeye başladı.

İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başlayıp 10.45'te sona erdi. İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak ve saat 12.50'de sona erecek.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı