Bursa'da Lastik Patlayan Araç Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı

Bursa'da Lastik Patlayan Araç Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağ ön lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Yılmaz Ö. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sağ ön lastiği patlayan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü Yılmaz Ö. (46) yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl istikametine seyir halinde olan Yılmaz Ö. yönetimindeki 16 BHG 714 plakalı otomobil, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan araç, şarampole yuvarlanarak ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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