Bursa'da Laf Atma Meselesi Kanlı Bitti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, laf atma meselesi nedeniyle çıkan kavgada Yunus Y. (20), Serkan K. tarafından elinden ve başından bıçakla yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan K. ile Yunus Y. arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Sokakta başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Serkan K., yanında taşıdığı bıçakla Yunus Y.'yi elinden ve başından yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yunus Y., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),