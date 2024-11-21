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Bursa'da Kuvvetli Lodos Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bursa'da Kuvvetli Lodos Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Bursa'da etkili olan lodos nedeniyle çatılar, ağaçlar ve iş yerlerinde hasarlar oluştu. Yüksek rüzgar hızları nedeniyle kentte yürümekte zorluk çeken vatandaşlar var. Meteoroloji gök gürültülü sağanak bekliyor.

Bursa'da lodos etkili oldu.

Kentte dün akşam başlayan ve yer yer hızını artıran lodos nedeniyle çatılardan kopan parçalar yollara savruldu, bazı ağaçların dalları kırıldı.

İş yerlerinin tabelalarının zarar gördüğü, vatandaşların yürümekte güçlük çektiği kentte çok sayıda çöp konteyneri ile bazı dükkanların önlerinde bulunan sandalye, masa ve meşrubat dolapları devrildi.

Kuvvetli lodos yüzünden bazı ev ve iş yerlerinin önünde bulunan süs bitkilerinin de kökünden söküldüğü görüldü.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, kent merkezinde rüzgarın hızı 69 kilometreye kadar çıktı. Kestel ilçesinde ise bu hız 103 kilometre ölçüldü.

Bursa ve çevresinde öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Güncel
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