Haberler

Bursa'da lodos çatıları uçurdu; araçlar zarar gördü

Bursa'da lodos çatıları uçurdu; araçlar zarar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnegöl ilçesinde etkili olan kuvvetli lodos, iki ayrı sitedeki çatılarda hasara yol açtı. Çatı parçaları park halindeki araçlara zarar verirken, bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Şans eseri, can kaybı olmadı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde etkili olan kuvvetli lodos, iki ayrı sitede çatıların uçmasına neden oldu. Çatılardan kopan parçalar, park halindeki araçlara zarar verdi.

Kentte etkili olan kuvvetli lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle Esentepe Mahallesi Karanfil Caddesi'nde bulunan bir sitedeki apartmanın çatısı uçtu. Lodosun etkisiyle yerden çıkan çatı, yaklaşık 100 metre sürüklenerek bitişikteki sitenin bahçesine düştü. Çatıdan kopan parçalar, bahçedeki bazı araçlara ve dairelere zarar verdi. Çatının site duvarında asılı kalması nedeniyle bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Site sakinlerinden Murat Yeşilkaya, "Şiddetli lodosla birlikte büyük bir gürültü duyduk. Dışarı baktığımızda yandaki sitenin çatısının uçtuğunu gördük. Kısa süreli elektrik kesintisi oldu. Araçlarda maddi hasar var ama çok şükür can kaybı yok" diyerek yaşadıklarını anlattı. İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'ndeki bir sitenin bloğuna ait çatı da lodosun etkisiyle yerinden çıkarak, uçtu. Sitenin bahçesine düşen çatı, şans eseri yaralanmaya ve zarara neden olmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Maduro'nun sağ kolu rengini belli edip televizyondan çağrı yaptı
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
'Rekor kırdık' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 5 ilimizin adını saydı

"Rekor kırdık" deyip canlı yayında 5 ilimizin adını sıraladı
Venezuela'ya operasyon öncesi Pentagon çevresinde pizza siparişleri artmış

Saldırı öncesi Pentagon çevresinde o siparişler tavan yapmış
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Sibirya'ya rakip! Sıfırın altında 39,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Sıfırın altında 39,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu