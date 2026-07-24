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İnegöl'de 20 bin sentetik hap ele geçirildi

İnegöl'de 20 bin sentetik hap ele geçirildi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayıp kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde yapılan aramada yaklaşık 20 bin sentetik ecza hap ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayıp kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde yapılan aramada yaklaşık 20 bin sentetik ecza hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan araç kaçmaya başladı.

Polis kovalamaca sonunda İnegöl ilçesinde aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda yaklaşık 20 bin sentetik ecza hap ele geçirildi.

Araçta bulunan şüpheli Y.C, gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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