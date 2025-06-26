Bursa'da Köpek Saldırısı: Genç Adam ve Sahibi Yaralandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde köpeğini gezdiren bir kişi, iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Olay sonucu yaralanan Eser Erdem hastaneye kaldırıldı, köpeği ise veteriner tedavisi için götürüldü.
BURSA'da köpeğini gezmeye çıkaran Eser Erdem (28), 2 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırıda Erdem ile köpeği yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 24 Haziran'da saat 07.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Kayapa 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Terrier cinsi köpeğiyle birlikte gezmeye çıkan Eser Erdem, 2 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde kalan Erdem, olayı gören vatandaşların yardımıyla köpeklerden kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Eser Erdem, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Köpeği ise tedavisi için veterinere götürüldü.
Haber: Yiğithan HÜYÜK-Kamera: BURSA,