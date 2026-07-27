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Mudanya'da sürüklenen çocuk kurtarıldı

Mudanya'da sürüklenen çocuk kurtarıldı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde kontrolden çıkarak sürüklenen bottaki 15 yaşlarındaki çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kontrolden çıkarak sürüklenen bottaki 15 yaşlarındaki çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Mudanya sahilinden denize açılan çocuk, akıntı ve rüzgarın etkisiyle kıyıya dönemedi.

BUDO İskelesi manevra sahasında görevli Davut A'nın durumu fark etmesi üzerine olay sahil güvenlik ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, genci ve sürüklenen botu güvenli şekilde kıyıya çıkardı.

Kurtarma çalışmaları nedeniyle Mudanya-Kabataş BUDO seferi kısa süre gecikmeli gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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