Haberler

Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da kiralık daire arayan Özgür Demirtaş, emlakçıyla birlikte gittiği 17'nci kattaki boş dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Bursa'da kiralamak için emlakçıyla birlikte gittiği binanın 17'nci katındaki dairenin balkonundan düşen Özgür Demirtaş (44), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde bulunan 23 katlı apartmanda meydana geldi. Kiralık ev arayan Özgür Demirtaş, emlakçı Sude G. ile anlaşarak bir apartmanın 17'nci katındaki boş daireyi görmeye gitti.

KİRALAMAK İSTEDİĞİ DAİREDEN DÜŞTÜ

Daireyi gezdiği sırada balkona çıkan Demirtaş, iddiaya göre dengesini kaybedip korkulukları aşarak 68 metreden beton zemine düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demirtaş'ın öldüğü belirlendi. Demirtaş'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı

Olayların ardından o ilimizde yasak kararı geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı

Kız kardeşlerin katilinin sonu, kötü bitti
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı

Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda'dan çıkardı
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı

Kız kardeşlerin katilinin sonu, kötü bitti
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Volkan Demirel'in transferdeki gözdesi Trabzonspor'un radarına girdi

Volkan Demirel'in transfer gözdesi Süper Lig devine yolcu