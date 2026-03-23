Haberler

Hasarlı kaza sonrası sürücünün darbedildiği anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir trafik kazasının ardından çıkan kavgada otomobil sürücüsü darbedilerek yaralandı. Olay, çevredeki kişiler tarafından kaydedildi.

BURSA'da meydana gelen hasarlı kazanın ardından çıkan kavgada darbedilen otomobil sürücüsü yaralandı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, 21 Mart'ta akşam saatlerinde Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kazanın ardından taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE DARBEDİLDİ

Hafif ticari araçtan inen 4 kişi, otomobil sürücüsüne saldırdı. Otomobildeki eşi ve çocuklarının çığlıkları arasında darbedilen otomobil sürücüsü, aldığı darbelerle yere yığıldı. Şüpheliler, yere düşen sürücüyü tekmelemeyi sürdürdü. Çevredekiler kavgayı ayırmakta güçlük çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

