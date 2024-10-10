Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Kayıp İhtiyar İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bursa'da Kayıp İhtiyar İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 3 Ekim'den beri kayıp olan 68 yaşındaki Nur Cemil Eroğlu için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Eroğlu'nun kaybolduğu gün güvenlik kameralarında görüntüleri tespit edilirken, arama faaliyetlerine 13 ekip ve 54 kişi katılıyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 3 Ekim'den bu yana haber alınamayan kişinin bulunması için başlatılan arama çalışması sürüyor.

İlçeye bağlı kırsal Ovaesemen Mahallesi'nde ikamet eden 68 yaşındaki Nur Cemil Eroğlu hakkında kayıp ihbarı yapılmasının ardından jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaybolduğu gün mahalledeki bakkal dükkanından çıkarken güvenlik kameralarınca görüntülenen Eroğlu'nu arama çalışmasına, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, İHH Arama Kurtarma, Kum Tanesi Derneği Arama Kurtarma (KUMDAK) tarafından 13 ekipte 54 kişi katılıyor.

Ovaesemen ve çevresindeki yerleşim birimlerinde, gölet ile akarsularda devam eden çalışmalarda 2 dron ve 3 iz takip köpeği de kullanılıyor.

Ekiplerin şu ana kadar Eroğlu'na ait herhangi bir ize ulaşamadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ayhan Fidan - Güncel

Yerel Haberler Karacabey Güvenlik 3-sayfa Güncel Yaşam bursa

Bakanlık, Köfteci Yusuf'u 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ekledi

"Teknik hata" savunması kurtaramadı! Köfteci Yusuf, Bakanlık listesinde

 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un sahibi sessizliğini bozdu

 Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı

Basın toplantısına damga vuran an! Nedenini hemen açıkladı
Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı

Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamla ilgili isyan ettiren detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Perşembe hangi diziler var? 10 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler BUSKİ Bursa su kesintisi! 10-11 Ekim Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, Şahinbey, Oğuzeli 10-11 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Serik 10-11 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Rize Özel İdare Spor Şiran Yıldız CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Rize Özel İdare Spor Şiran Yıldız maçı ne zaman, saat kaçta? Serhat Ardahan Spor Batlamaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Serhat Ardahan Spor Batlamaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Arhavi 08 Maçka Belediye CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Arhavi 08 Maçka Belediye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Ekim Bornova, Torbalı, Menemen su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ünye 1957 Spor Kars 36 Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Ünye 1957 Spor Kars 36 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Erzincan Ulalar Spor Ordu Galata Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Erzincan Ulalar Spor Ordu Galata Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Gümüşhane SF Kopuzlar Vakfı Veliköyspor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Gümüşhane SF Kopuzlar Vakfı Veliköyspor maçı ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.