Bursa'da Kayıp İhbarı: Arama Çalışmaları Başlatıldı

Bursa'da Kayıp İhbarı: Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 59 yaşındaki Ramiz Göktaş için arama çalışmaları başladı. Göktaş'ın yakınları, kendisine ulaşamayınca yetkililere haber verdi. Arama ekipleri, Boğazköy Barajı'nda su altı kamera sistemleri ile inceleme yapıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Dün sabah saatlerinde İnegöl'den otostopla Hamzabey Mahallesi'ne gelen Ramiz Göktaş'a (59) ulaşamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Servis ile İNDAK Arama Kurtarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Çalışmalar kapsamında Boğazköy Barajı'nda su altı kamera sistemleriyle inceleme yapıldı.

Dalgıçlar, baraj içinde de arama çalışmalarına devam ediyor.

Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Göktaş'ın bulunması için çalışmalar geniş bir alanda sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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