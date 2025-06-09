Bursa'da Kayıp Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bursa'da Kayıp Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki Burak Koçak'ı arama çalışmaları 4. gününde 133 kişilik ekip tarafından sürdürülüyor. Havanın zorlu şartlarına rağmen ekipler, dronlar ve arama köpekleri ile bölgeyi tarıyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çocuğu arama çalışmaları 4'üncü gününde 133 kişilik ekip ile devam ediyor.

İlçeye bağlı Altıntaş Mahallesi'nde perşembe gününden beri ulaşılamayan Burak Koçak'ı (13) arama çalışmaları sürüyor.

Koçak'ı arama çalışmaları, AFAD, JAK, jandarma, deniz polisi dalgıç ekibi, AKUT, BAKUT, HAYRAT, İBAG, MAG AME, BUSKİ, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri, Yıldırım Belediyesi AKE, NAK, UMKE, ANDA, İHH, KUMDAK ve Akıncılar'dan oluşan 133 kişilik ekip tarafından yürütülüyor.

Bot, 4 dron, 4 arama köpeği ve 29 araçla Altıntaş Mahallesi çevresindeki bölgeyi tarayan ekipler, Burak Koçak'a ait ize ulaşmaya çalışıyor.

Perşembe günü ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Burak Koçak için arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
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