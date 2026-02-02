Haberler

Bursa'da kayınpederin öldüğü silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
İnegöl'de kayınpederini tabancayla öldüren Adem Ünver, olaydan sonra kaçtığı Bursa'nın kent merkezinde yakalandı. Şüpheli, olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.

KENT MERKEZİNDE YAKALANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayınpederi Ahmet Kalkancı'yı tabancayla öldürüp, kayınbiraderi Halil Can Kalkancı'yı yaralayan Adem Ünver, olayın ardından kaçtığı kent merkezinde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayda kullandığı suç aleti tabanca ile birlikte Osmangazi ilçesinde gözaltına alınan Ünver'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yavuz YILMAZ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
