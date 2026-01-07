Haberler

Eniştesiyle arasında çıkan kavgada düşüp beyin kanaması geçirdi

Eniştesiyle arasında çıkan kavgada düşüp beyin kanaması geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnegöl'de ablasıyla tartışan kayınbiraderini darbeden Yusuf Kılıçaslan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

TUTUKLANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ablasıyla tartıştığı gerekçesiyle evine konuşmak için gelen kayınbiraderi Ömer K.'yi (28) darbeden Yusuf Kılıçaslan (21) jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi

SDG'ye silme operasyonu! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

Kan donduran görüntü! Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

Kan donduran görüntü! Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu
Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Burası İran değil İsrail! Binlerce Haredi Yahudisi soluğu sokakta aldı

Burası İran değil! Çağrıya uyan binlerce kişi soluğu sokakta aldı