Eniştesiyle arasında çıkan kavgada düşüp beyin kanaması geçirdi
İnegöl'de ablasıyla tartışan kayınbiraderini darbeden Yusuf Kılıçaslan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
TUTUKLANDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ablasıyla tartıştığı gerekçesiyle evine konuşmak için gelen kayınbiraderi Ömer K.'yi (28) darbeden Yusuf Kılıçaslan (21) jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel