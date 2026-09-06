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Bursa'da Kaybolan 2,5 Yaşındaki Çocuk Bulundu

Bursa'da Kaybolan 2,5 Yaşındaki Çocuk Bulundu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk, AFAD koordinasyonunda yürütülen arama-kurtarma çalışması sonucu bulundu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk, AFAD koordinasyonunda yürütülen arama-kurtarma çalışması sonucu bulundu.

Dürdane Mahallesi Kuşdili mevkisinde Emir G'nin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarına, Bursa AFAD, jandarma asayiş ve JAK ekiplerinin yanı sıra JÖH, köpekli arama ekipleri, KUMDAK, NAK, İHAKUT, MAK, İHH, AKUT, ANDA, BAKUT, MAG-DER, MAG-AME, Mudanya Belediyesi MAK, Yıldırım Belediyesi AKE, Osmangazi Belediyesi AKE ve UMKE ekipleri katıldı.

Toplam 124 personel ve 24 aracın görev aldığı çalışmalarda dron, insansız hava aracı (İHA), termal dron, ATV ve arama köpeklerinden yararlanıldı.

AFAD koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar sonucunda çocuk, ekipler tarafından sağlıklı şekilde bulunarak ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA
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