Bursa'da kardeşi tarafından rehin alınan kadını polis kurtardı

İnegöl'de, psikolojik sorunları olan bir genç kızın ablasını bıçakla rehin almasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, rehin alınan kadını kurtararak, şüpheliyi gözaltına aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kardeşi tarafından evde rehin alınan kadın, polis ekiplerince kurtarıldı.

Baykoca Mahallesi Defne Sokak'ta bir apartmanın 4. katındaki dairede yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ö.S. (17), henüz bilinmeyen nedenle ablası L.S'yi bıçakla rehin aldı.

Komşuların ihbarı üzerine eve çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ö.S'yi ikna etmek için yoğun çaba gösteren polis ekipleri, sonuç alınamaması üzerine kapıyı koçbaşıyla kırarak daireye girdi.

L.S'yi kurtaran ekipler, kendisini tuvalete kilitleyen Ö.S'yi de uzun uğraşlar sonucu ikna etti.

Gözaltına alınan Ö.S, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

