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Bursa'da Kar Maskeli Şüpheli Yakalandı

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Bursa'da bir kuyumcudan silah zoruyla 8 bilezik çalan kar maskeli şüpheli Emre V.'nin yakalanması ve olayın detayları ortaya çıktı. Polis ekipleri, 300 güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelinin motosikletinin marka ve modelini belirledi. Emre V., daha önce yağma suçuna karıştığı öğrenildi.

300 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Bursa'da, bir gün önce bilezik fiyatı sorduğu kuyumcu dükkanından, silah zoruyla 8 bilezik alıp kaçan kar maskeli şüpheli Emre V.'nin yakalanması ve olayın detayları belli oldu. Polis ekipleri, yaklaşık 300 güvenlik kamera görüntüsü izleyip, plakasız motosikletin marka ve modelini belirledi. Bu marka ve modeldeki motosikletleri satan bayileri gezen polis, yaklaşık 3 ay önce Emre V.'nin 100 bin liraya motosikleti alıp, parasını ödemediği bilgisine ulaştı. Faturadan, Emre V.'nin kimliğini tespit eden polis, şüphelinin altınları aldıktan sonra kaçtığı güzergahı da kamera görüntülerinden tespit etti.

İLK GÜN CESARET EDEMEMİŞ

Ormanda saklandığı sırada polis ekiplerince gözaltına alınan Emre V., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Yapılan sorgusunda, daha önce yağma suçuna karıştığı öğrenilen Emre V. ifadesinde, tütün işiyle uğraştığını, biriken borçlarını ödeyemediği için böyle bir plan yaptığını, kuyumcuya gittiği ilk gün olayı gerçekleştirmeye cesaret edemediğini, ikinci gün  ise silah zoruyla 8 bileziği alıp kaçtığını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Emre V., adliyeye sevk edildi. Öte yandan Emre V.'nin lüks bir hayat sürdüğü, sosyal medyada yatla gezerken paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti.

Semih ŞAHİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bursa Motosiklet Güvenlik Yakalama Adliye Gözaltı Suç Güncel Haberler

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