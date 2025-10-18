Haberler

Bursa'da Kanalizasyon Kazısında Göçük: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir kanalizasyon kazısı sırasında meydana gelen göçükte İbrahim Uysal ve ağabeyi Mehmet Vefa Uysal yaşamını yitirdi. Olay, kazı çalışması sırasında gerçekleşti ve jandarma, sağlık, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle devam etti.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde iş makinesiyle yapılan kanalizasyon kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan İbrahim Uysal (35) ve ağabeyi Mehmet Vefa Uysal (50) hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ülküköy Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil bir evin kanalizasyon hattı için kepçe diye tabir edilen iş makinesi ile kazı çalışması yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Alanda çalışan İbrahim Uysal ve ağabeyi Mehmet Vefa Uysal toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından ulaşılan 2 kardeşin yaşamını yitirdiği belirlendi. Uysal kardeşlerin cenazeleri olay yeri incelemesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
