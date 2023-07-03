Bursa'da kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde, kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Topkapı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Asya Taşkın'a (8), A.K. yönetimindeki 16 H 7007 plakalı kamyonet çarptı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Taşkın'ı İznik Devlet Hastanesine kaldırdı.

İlk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine nakledilen çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü A.K. ise gözaltına alındı.