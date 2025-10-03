Haberler

Bursa'da Kamyonet ve Çekici Çarpıştı: 4 Yaralı

Bursa'da Kamyonet ve Çekici Çarpıştı: 4 Yaralı
Orhangazi-İznik yolu üzerinde meydana gelen kazada, bir kamyonet ile çekici çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kamyonet ile çekicinin karıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Orhangazi-İznik yolu Gölyaka Mahallesi yakınlarında, Ertuğrul Çakır (60) idaresindeki 16 F 8512 plakalı çekici, karşı yönden gelen Reis Ülgen (40) yönetimindeki 35 BPN 769 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle çekici şoförü Çakır araç içerisinde sıkıştı, kamyonet sürücüsü Ülgen ile araçtaki kardeşleri Alaattin (45) ve Mehmet Ülgen (38) ise yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

4 yaralı, ambulansla kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Orhangazi-İznik yolunda aksayan trafik araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
