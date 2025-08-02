Bursa'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

BURSA'nın Kestel ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu Ümitalan rampasında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Onur E. Yönetimindeki 16 YZ 999 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen ve aniden yavaşlayan Serap Y. yönetimindeki 16 BRD 063 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her 2 araç da savruldu. Kazada, sürücüler ile kamyonette yolcu olarak bulunan Fatma E. ve otomobildeki yolcu Rabia Ö. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler yolu kontrollü şekilde trafiğe açarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.