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Bursa'da kamyondan düşen tanklardan sızan sülfürik asit caddeyi trafiğe kapattı

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Bursa'da kamyondan düşen tanklardan sızan sülfürik asit caddeyi trafiğe kapattı
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Bursa'da yokuş çıkan kamyonun kasasının kapağı açılınca yola düşen tanklardan sülfürik asit sızdı. İhbar üzerine AFAD KBRN ve polis ekipleri sevk edildi, cadde trafiğe kapatıldı; incelemede maddenin akü yapımında kullanılan sülfürik asit olduğu belirtildi.

BURSA'da yokuş yukarı çıkarken kapağı açılan kamyonun kasasından yola düşen tanklardan sızan kimyasal madde nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

30 Ağustos Zafer Mahallesi İpek Caddesi'nde yokuş yukarı çıkan 41 AHR 940 plakalı kamyonun kasasının kapağının açılmasıyla yere düşen tanklardan yola kimyasal madde sızdı. İhbar üzerine olay yerine AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sızıntının olduğu caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alınırken, AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından kamyon ve düşen tanklar vinçle yoldan kaldırıldı.

Yapılan incelemede yola sızan kimyasal maddenin akü yapımında kullanılan sülfürik asit olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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