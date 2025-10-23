Bursa'da Kamyon Kazası: Bir Şoför Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada, şoförlerden biri kabinde sıkışıp yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Yeniceköy Mahallesi Ova Yeniceköy Caddesi'nde meydana geldi. Recep S. (30) yönetimindeki 16 YT 542 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Emrullah B.'nin (39) kullandığı 16 KAK 52 kamyon daralan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada Emrullah B. kabinde sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştığı kabinden kurtarılan Emrullah B., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),