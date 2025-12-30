Haberler

Bursa'da kamyonun çarptığı bisikletli öldü

Güncelleme:
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kamyonun bisikletliye çarpması sonucu 62 yaşındaki Halil Şen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şen'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kamyonun çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 MCG 03 plakalı kamyon, Kuvayi Milliye Bulvarı Hastane Kavşağı'nda bisikletli Halil Şen'e (62) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Şen'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kamyon sürücüsünün ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Kazım Bulut - Güncel
