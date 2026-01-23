Haberler

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Harmancık ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olayda 1 ağır yaralı bulunuyor ve polis inceleme başlattı.

BURSA'nın Harmancık ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Harmancık Çevre Yolu Simav Kavşağı'nda meydana geldi. Kütahya yönüne giden N.E. (28) yönetimindeki 43 AGY 113 plakalı otomobil ile Simav yönünden gelen M.A.S. (65) idaresindeki 43 UN 095 plakalı otomobil, kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile 43 UN 095 plakalı otomobildeki F.B. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sürücülerden M.A.S. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarıldı. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar Harmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan M.A.S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Haber: Aydın AKALIN -Kamera: Harmancık (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Nakiti olmayan vatandaşın başvurduğu sisteme düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor

Kadıköy sahiline cami geliyor
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer

Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı

Pakistan'ı karıştıran görüntü
Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu lüks aracını satışa çıkardı! İşte istediği rakam

Sosyal medyadan lüks aracını satışa çıkardı! İşte istediği rakam
2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor

Kadıköy sahiline cami geliyor
Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü

Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi