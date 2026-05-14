Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı

BURSA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı D.A. isimli kadın yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Ebu İshak Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen D.A.'ya, B.G.'nin kullandığı 16 BFJ 125 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan D.A. yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. D.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı