Bursa'da 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü Konferansı düzenlendi

Bursa'da Tüm Mühendis Kadınlar Derneğince (TÜMKAD), 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü dolayısıyla "Mühendislik Zekasının Yükselişi" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Nilüfer ilçesindeki bir davet salonunda yapılan etkinlikte konuşan TÜMKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Öztürk, insanlığın yapay zekayla birlikte kendini yeniden tanımladığı bir dönemden geçtiğini söyledi.

Mühendislik zekasının yalnızca fiziksel bağlamda değil, toplumsal, ekonomik, ekolojik, psikolojik bağlamda da aynı prensiplerle çalıştığını belirten Öztürk, "Çünkü yalın zekamızla çözüm bekleyen pek çok sorun yarattık. Daha da yaratacak gibiyiz ve bunları çözmek için her alanda mühendislik zekasına ihtiyacımız var." dedi.

Öztürk, dünyadan Emily Roebling, Hedy Lamarr ve Mary Jackson'ın, Türkiye'den ise Sabiha Rıfat Gürayman, Dilhan Eryurt ve Canan Bayraktar'ın mühendislik alanındaki öncü çalışmalarını aktardı.

"Mühendislik zekası"nın cinsiyetin, diplomanın değil, bir bakışın adı olduğunu vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

"5 yıl önce başlattığımız bu konferanslarda bir hayalimiz vardı. Kadın mühendislerin daha görünür olduğu, birbirinden güç aldığı, genç kızlara ilham verdiği ve mühendislikte işbirliğinin büyüdüğü bir ekosistem kurmak. Bugün dönüp baktığımızda görüyoruz ki o hayal artık yalnızca bir konferans değil, bir dayanışma ağına, bir gelişim platformuna ve her geçen gün büyüyen bir mühendislik hareketine dönüştü. 170'i aşan üyemiz, 11 kurumsal üyemiz, ulusal ve uluslararası 7 temsilciliğimiz ile 10 ayrı projeyi aynı anda yürütüyoruz. Daha fazlasını yapabilmek için mühendis kadınlarımızı aynı çatı altında buluşmaya, güçlerimizi birleştirmeye davet ediyoruz."

Öztürk, konferansın bu sene beşincisini düzenlediklerini hatırlatarak, TÜMKAD olarak Endüstri 5.0 ve yapay zeka çağında, mühendislik zekasıyla üreten, dönüştüren ve geleceğe yön veren kadın mühendislerle yol almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de konuşma yaptı.

Program, alanında öncü kişilerin katılımıyla "Yarının işini yarına bırakma", "Zeka çağında değer yaratmak: Dayanıklı ve güçlü kurumların inşası", "Mühendislikten yapay zeka mimarlığına: Yeni bir yolculuk", "Yapay zeka çağında yeni dönem: Ekonomiden topluma, devletten bireye", "Sistem tasarımından geleceğin inşasına: Yapay zeka çağında kadın" başlıklı oturumlar ve "İlham veren kadınlar paneli" ile devam etti.