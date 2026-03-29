Bursa'da kaçak silah imalatı yapan şüpheli yakalandı

Osmangazi ilçesinde yapılan operasyonda kaçak silah imalatı yapan bir kişi gözaltına alındı. İş yerinde çok sayıda ruhsatsız silah ve silah parçaları ele geçirildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaçak silah imalatı yapan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerince teknik ve fiziki takibin ardından Çeltikköy Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, 13 tabanca fişeği, 12 av tüfeği fişeği, 3 tabanca sürgüsü, 6 tabanca kabzası, 14 şarjör, 8 şarjör yayı, 4 şarjör kapağı ile silah imalatında kullanıldığı değerlendirilen namlu açıcılar, eğe, muhtelif silah parçaları ve matkap uçları ele geçirildi.

Kaçak silah imalatı ve ticaretini yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan F.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Burcu İnanır
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...

Canlı yayında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti

Beklenen son! Yasak aşk iddiaları istifa ile noktalandı
CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı

CHP'li başkanın taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı
Banka hesabını kiraladığı kişilere ulaşamayınca arkadaşlarını kaçırıp darbettirdi

Banka hesaplarını kiraladı, ulaşamayınca hıncını arkadaşlarından aldı
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...

Canlı yayında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Maltepe'de motosikletin çarptığı bebek arabasındaki Arya hayatını kaybetti

Motosikletin çarptığı bebek arabasındaki minik Arya hayatını kaybetti
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi

CHP lideri Özel, özür diledi