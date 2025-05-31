Bursa'da Kaçak Sigara Operasyonu: 3 Tutuklama

Bursa'da Kaçak Sigara Operasyonu: 3 Tutuklama
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Gemlik ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon sonucunda büyük miktarda kaçak sigara ve malzeme ele geçirildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara üretimi yapıldığı tespit edilen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler V.A. (43), A.A. (43), E.O. (54) ve M.T'ye (52) ait olduğu tespit edilen iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda 80 bin tütün basılı sigara, 301 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı), 173 kilogram kıyılmış tütün, 47 bin 400 boş sigara kutusu, 4 bin 800 sigara filtresi, 10 elektronik sigara basma makinesi, 4 kompresör ile 2 hava makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe, V.A, E.O. ve M.T. tutuklanırken, A.A. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel
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