Bursa'da yasa dışı papağan ve yılan ticaretine operasyon

Güncelleme:
Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine, Osmangazi ilçesinde bulunan bir iş yerinde papağan ve mısır yılanı ticareti yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine DKMP Müdürlüğü personeli ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından söz konusu adrese müşterek denetim gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde satışı yasak olan veya mevzuata aykırı şekilde bulundurulduğu belirlenen 2 papağan ile 1 mısır yılanına el konuldu. El konulan hayvanların uzmanlar tarafından yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, koruma altına alınan canlılar Bursa Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi. Olayla ilgili şahıslar hakkında mevzuat kapsamında idari işlem başlatıldı.

