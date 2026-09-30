Haberler

Bursa'da kaçak avcılar bıldırcın için mutfak tüpüne ses düzeni yerleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da kaçak avcılar bıldırcın için mutfak tüpüne ses düzeni yerleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da yasa dışı avcılık denetimlerinde av hayvanlarını aldatmak için kurulan elektronik ses sistemlerine el konuldu. Yenişehir Karacaahmet'te bıldırcın çekmek için mutfak tüpüne gizlenen düzenek bulundu; Yenişehir, Nilüfer ve Mudanya'da teyp ile elektronik cihazlara el konuldu.

BURSA'da yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde, av hayvanlarını aldatmak amacıyla kurulan elektronik ses sistemleri tespit edildi. Kaçak avcıların, bıldırcın avlamak için mutfak tüpü içerisine ses düzeneği yerleştirdiği görüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde yürüttüğü saha denetimleri, kaçak avcıların başvurduğu şaşırtıcı yöntemleri bir kez daha ortaya çıkardı. Yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde, av hayvanlarını aldatmak amacıyla kurulan elektronik ses sistemleri tespit edilerek el konuldu. Yenişehir ilçesi Karacaahmet mevkisinde bıldırcınları bölgeye çekmek için büyük bir mutfak tüpünün içerisine gizlenmiş özel bir ses yayma düzeneği bulundu. Kamuflaj amacıyla hazırlanan düzenek, motorlu testereyle kesilerek kullanılamaz hale getirildi.

Saha taramalarını aralıksız sürdüren ekipler; Yenişehir, Nilüfer ve Mudanya ilçelerinde '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı biçimde kullanılan çok sayıda teyp ve elektronik cihaza da el koydu. Ele geçirilen ekipmanlar mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alınırken, kanuna aykırı hareket eden kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak

Kahreden haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak
MHK operasyonu sonrası Aziz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde

2 gün önce "Hiçbir şey anlamazsınız" demişti, şimdi herkes paylaşıyor
Süper Kupa tarihleri açıklandı! Dev bir derbi oynanacak

Süper Kupa tarihleri açıklandı! Dev derbi bizi bekliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella'nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda!

Son şansı! Eğer yapamazsa güle güle
Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı

Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı
İsrail'de uçak kaçırılma alarmı balon çıktı! Pilotlar kokpitte kavga etmiş

İsrail'in "Uçak kaçırıldı" yaygarası balon çıktı
Emekli doktor evinde ölü bulundu

Emekli doktorun sır ölümü! Ekipler içeri girince...
26 yaş fark çok konuşulmuştu! Kaya Çilingiroğlu sevgilisiyle kutlamada

Kaya Çilingiroğlu’ndan 26 yaş küçük sevgilisine romantik kutlama
Kilis'te palamut 100 liraya düştü, balıkçı çiğ çiğ yedi

Fiyatlar düştü, çılgın balıkçı coştu! Palamudu böyle yedi
Naaşlarına günler sonra ulaşıldı! Biri 6, biri 51 yaşındaydı

Naaşlarına günler sonra ulaşıldı! Biri 6, biri 51 yaşındaydı